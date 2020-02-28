Demet Akalın'ın mülteci yorumu sosyal medyayı salladı!

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrası karar veren Türkiye, AB'ye gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı. Bu duruma ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

"HER ŞEY BEDAVA, GİDECEKLER"

Sınır kapılarının açıldığı öğrenen binlerce mülteci, taksi ve otobüslerle Yunanistan ile Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti. Bu haberler sosyal medyaya düşünce bir takipçisine cevap Demet Akalın, "İnşallah doğrudur" dedi. Akalın aynı kullanıcının "Gidecekler açılırsa" demesinin üzerine ise "Her şey bedava! Gidecekler" yanıtını verdi.