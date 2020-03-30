Demet Akalın'ın koronavirüs isyanı: Kızım her gece ağlıyor!

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evinden çıkmayan hayranlarına canlı yayın yaparak konser veren Demet Akalın, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Akalın son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek müjdeli haberler almak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN HABERLERE CEVAP VERDİ

Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin iddialar dün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. E-devlette koronavirüs nedeniyle sadece İstanbul'da 20 kişinin hayatını kaybettiği görülürken, Bakan Koca aynı gün için ölü sayısı tüm Türkiye için 16 olarak açıklamıştı. Koca da gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

"KORKU VE STRES BİTİRDİ BİZİ"

Demet Akalın yapılan bu yalanlama açıklaması üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Bizim size inancımız tam! Şu ilacı da bulduk dediğimiz gün yaklaşsın… Gerçekten korku ve stres bitirdi bizi. Küçük kızım her gece 'arkadaşlarım ölmeyecek değil mi diye ağlıyor. Allah yardımcınız olsun hepimizin..." dedi.