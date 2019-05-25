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  3. Demet Akalın'ın kaldığı otelin geceliği 10 bin TL

Demet Akalın'ın kaldığı otelin geceliği 10 bin TL

Demet Akalın'ın kaldığı otelin geceliği 10 bin TL

Popçu Demet Akalın ile Simge Sağın, New York tatiline çıktı.

‘Ateş’ isimli albüm çıkardıktan sonra ilk olarak eşi Okan Kurt ile Maldivler’e giden Akalın, şimdide meslektaşı Simge ile birlikte Amerika’ya uçtu. Gezi için kesenin ağızını açan Akalın, ülkede geceliği 10 bin TL olan The Marmara Park Avenue Oteli’nde konaklıyor. Birkaç gün Amerika’da kalacak olan sanatçı, önceki gün Pink’in konserine gitti. Konseri çok beğenen Akın ile Sağın, geceden bol bol fotoğraf paylaştı.   

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