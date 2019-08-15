Recep Tayyip Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken sosyal medya hesabından "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" sözlerini paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı bulurken, şarkıcıya sürpriz bir telefon geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımla ilgili olarak Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.