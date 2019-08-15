Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Recep Tayyip Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Recep Tayyip Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Recep Tayyip Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

İstanbul-İzmir otoyoluna övgüler yağdıran Demet Akalın'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür telefonu geldi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken sosyal medya hesabından "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" sözlerini paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı bulurken, şarkıcıya sürpriz bir telefon geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımla ilgili olarak Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Recep Tayyip Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Özçivit ailesi tatilde! Karan bebek ilk kez görüntülendi
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ayrıldı mı?
Yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı... Ortalık karıştı!
Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına videolu yanıt
<p>16. yüzyılın en esrarengiz insanı Nostradamus, 1503’te Fransa’da dünyaya geldi. Genç yaşta Yunanc

Nostradamus Kimdir? Nostradamus Kehanetleri | #BirEfsaneOlmak

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkes Fransız hakem Frappart’ı konuşuyor

Ünlü firmaların logolarındaki sır ne?