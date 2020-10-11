11 Ekim 2020 Pazar 09:53 | Son Güncelleme:
Demet Akalın'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden şarkıcı Demet Akalın eski bir fotoğrafını paylaştı. Demet Akalın'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Demet Akalın'ın estetiksiz halini kendi de dahil herkes kızı Hira'ya benzetti.
Demet Akalın sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın estetiksiz hali ile sosyal medyaya damga vurdu. 48 yaşındaki Demet Akalın'ın estetiksiz hali beğeni topladı.
Demet Akalın'ın estetiksiz halini kendi de dahil herkes kızı Hira'ya benzetti. İşte kariyerinin ilk yıllarındaki Demet Akalın'ın estetiksiz hali..
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu paylaşıma "Ya seni yerim" yorumunu yaparken, şarkıcı Seda Sayan ise kalp emojisi ile tepki verdi.