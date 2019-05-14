Demet Akalın'ı çıldırttı! Senin gibi dangalaklara...

Demet Akalın'ın kızı Hira ile paylaştığı fotoğrafının altına bir takipçisi "Bu kuzuya üzülüyorum ya etrafında hep tuhaf insanlar var kafası çok karışıktır canım benim yazın güzel olur inşallah" yazdı. Bu yorum Demet Akalın'ı çok kızdırdı.

Ünlü şarkıcı takipçisinin bu yorumuna "Tuhaf derken!!! Arkadaşlarım en azından en fazla çekirdek çıtlıyor sizin gibi kalbi bozuk değil inan zerre umursamıyorum ne yazıyormussunuz ne diyorsunuz. Ama arada senin gibi dangalaklara had bildirmek de güzel oluyor bee! Hadi git şimdi canının sıkacağın bir ünlü bul! Zira bende fifi!!!" diyerek cevap verdi.



