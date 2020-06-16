Demet Akalın'dan yeni yatırım! Boğazda restoran açtı

Harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, yeni yatırımını bambaşka bir alanda yaptı. Pandemi nedeniyle 'Geçinemiyoruz' açıklamasını yapan şarkıcı, eski eşi Okan Kurt ile birlikte geçtiğimiz gün Anadolu Hisarı'nda lüks bir restoran açtı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Dün açılışı gerçekleşen mekanı, Akalın'ın yakın arkaşları Özlem Yıldız ve Esra Balamir ziyaret etti.