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  3. Demet Akalın'dan yeni yatırım! Boğazda restoran açtı
16 Haziran 2020 Salı 11:54 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan yeni yatırım! Boğazda restoran açtı

Demet Akalın'dan yeni yatırım! Boğazda restoran açtı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle konser veremediği için 'Geçinemiyoruz' açıklaması yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Boğaz'da restoran açtı.

Harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, yeni yatırımını bambaşka bir alanda yaptı. Pandemi nedeniyle 'Geçinemiyoruz' açıklamasını yapan şarkıcı, eski eşi Okan Kurt ile birlikte geçtiğimiz gün Anadolu Hisarı'nda lüks bir restoran açtı.

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Dün açılışı gerçekleşen mekanı, Akalın'ın yakın arkaşları Özlem Yıldız ve Esra Balamir ziyaret etti.

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