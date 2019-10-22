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  3. Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi! Meğer Berkay'ı 3 ay önce bitirmiş

Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi! Meğer Berkay'ı 3 ay önce bitirmiş

Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi! Meğer Berkay'ı 3 ay önce bitirmiş

Demet Akalın ile Berkay arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak Berkay, "Bir daha asla Demet’le barışmayacağım, asla" dedi.

Bu sözler üzerine Demet Akalın'a, “Berkay seninle bir daha asla barışmayacağını söylüyor, sen barışır mısın” sorusu soruldu. Akalın ise, “Takipten çıkartan benim, görüşmek gibi bir niyetim zaten 3 aydır yok” diye yanıt verdi. 

İHTİYAÇ YOK

Ayrıca Akalın, “Özlem mevlide çağırdı, gitmedim” dedi. Ünlü popçu, Berkay’ın, “Bizim kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok, benim karımın kolundaki saatin fiyatı belli” sözlerine karşılık da, “Ne güzel daha iyilerini taksın” dedi.

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