Demet Akalın'dan sosyal medyada Okan Kurt'a ilginç yorum

"ÖZÜMÜZE DÖNMEK İYİDİR"

Barışmalarından sonra gözden uzak şekilde ilişkilerine devam eden Akalın ve Kurt çifti, bugün sosyal medyadan yaptıkları yazışmalarla gündem oldu. İmaj değişikliğine giden Kurt, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, "Her zaman özümüze dönmek iyidir, Bıyık candır." notunu düştü.

"YENİ BİR BELA SPOR HOCASI DAHA MI"

Bu açıklamayı gören Akalın ise, "E biz dedik yapmadın. Acaba kimin sözünü dinledin? Hayırdır oğlum, yeni bir bela spor hocası daha mı akıl veriyor."şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.

"YALANLA İŞİM OLMAZ"

Demet Akalın'ın bu sözlerine karşılıksız kalamayan Kurt ise, "Hayatta yalanla işim olmaz biliyorsun minik" dedi.