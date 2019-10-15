Demet Akalın'dan şaşırtan Okan Kurt açıklaması! 'Yeniden olmaz'

*Selin Ciğerci, inanılmaz saygılı bir kız. Bir şey konuştuğu zaman 'şiştin mi abla gideyim mi?' diyor.

*47 yaşımdan sonra bunu öğrendim, daha az insan daha güzel hayat. Kimseyle görüştüğüm yok. Samimiyetsiz davrananları hayatımdan çıkardım.

*Okan Kurt görüştüğüm insanlara müdahale ediyor, bazıları için 'Eve sokma' diyor.

ESRA BALAMİR İLE NEDEN KÜS?

*Bir kız arkadaşım bana dedi ki: Onu hayatından çıkar. Bu sana beddua ediyor. Bedduayı duyunca ben inanılmaz kırıldım. Hamilelik süresince. Bana sıcak tuğlalar getirirdi, üstüne otur abla hareket etme diye. Çocuğum olduktan sonra bana beddua ettiğini duyunca 'olamaz' dedim çünkü ben onu kardeşim olarak görüyorum. Ona hiç sormadan hayatımdan çıkardım 3 sene boyunca.

*Böyle çok oldu. Benden kopan hemen Hande (Yener) ile kucak kucağa. Delirmiyor muydum? Deliriyordum ama 'Yazık, Allah affetsin' diyordum. İnsanlar gitmişse gitmiştir. Şimdi Esra bunları hiç yapmadı. İçimden küfürler ettim ama duruşumu bozmadım. Aslında ben onun 1 sene önce engelini kaldırdım. Ama telefonumu değiştirdim arasın diye bekliyordum.

"BANA EVLİLİK TEKLİF EDECEĞİNİ CENGİZ SEMERCİOĞLU'NDAN ÖĞRENDİM"

*Okan'ı görür görmez 'bununla evlenirim' dedim. Okan Kurt hasta Galatasaraylı, deli gibi mesajlaşıyor. 'Ulan bu ne be' dedim. Baktım 2 gün sonra Cengiz Semercioğlu yazısında 'Okan Kurt pankartını açtıramadı Beşiktaş maçında' diye. Çok üzüldüm ben. Üzerinden 8 yıl geçti, o günden sonra 'bir kahve bile içer misin' diye sormuyor.

*Benim kendi davalarım sürüyor. Onlar da alınıyor satılıyor. Okan'ın borçları düzene girdi Allah'a şükür.

*Hepimizin geçmişinde haciz travması var, kızım bunu yaşasın istemedim. Evimize haciz geldiğinde kızım 4.5 yaşındaydı bir günde çocukluktan genç kızlığa geçti. Devlet memuruyla çok işim yok, bana yapılan çirkin. Benim oturduğum yuvam orası, ofis değil. Haciz işlemi sırasında evime çok zarar verdiler.

"OKAN'LA TEKRAR EVLİLİK OLMAZ"

"Okan'la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi.

*Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı.

"8-9 AYDIR TEK BAŞIMA YATIYORUM"

*Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum. 8-9 aydır tek başıma yatıyorum yani.

*Okan, boşanma sonrası 'senin yere düşen yüzünü kaldıracağım' dedi. Okan'ın benim ailemle arası pek parlak değil. Bana küçükken bakan teyzem hastanede yatıyordu Okan bir telefonla özel hastaneye aldırdı.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

*Ben çocuk istiyorum. Hira önceden yanaşmıyordu. Daha bir 10 senesi var. Okan'a kalsa 5-10 tane olacak. Kocam için değil de Hira'ya bir kardeş yapabilirim."

BEN FERO BENİ ARAYIP 'ABLA TELİF İSTERSİN DİYE KORKTUM' DEDİ

*İzmir'de konsere gittim rezillik yemin ederim. 4-5 yaşındaki veletler bana, 'Sen Ben Fero'daki Demet Akalın mısın?' deyip bana onu soruyorlar.Bana Demet Akalın şarkısında Ben Fero mesaj attı. Abla ben şarkının adını 'Demet Akalın' koyacaktım da telif istersin diye korktum' dedi. Ben de saçmalama be hatta klibe bile gelirim dedim.