Demet Akalın'dan Okan Kurt'u kızdıracak sözler! 'Evlilik matah bir şey değil'

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Akalın, "Okan Kurt'la yeniden evlenecek misiniz?" sorusuna "Biz böyle mutluyuz. Evlilik çok matah bir şey değil yani" dedi.

'NE YAPAYIM ÖLDÜREYİM Mİ?'

Ayrıca uzun zamandır 'saat' polemiği yaşayan Demet Akalın ve meslektaşı Berkay, eğlence mekanının 10. yıl kutlamasındaki gecede pişti oldu. Muhabirler, Demet Akalın ve Berkay'ın günler sonra aynı mekanda yer alması üzerine "Berkay Bey yukarıda karşılaştınız mı?" sorusunu sordu. Akalın ise, "Ne yapayım, öldüreyim mi adamı? Buzlar erimedi ama daha bizde sıkıntı olmaz. Daha demin Berkay ile birlikte iş teklifi bile geldi." diyerek kafaları karıştırdı.