Demet Akalın'dan Hilal Altınbilek'e övgü: Yılın en iyi kadın oyuncusu!

ATV ekranlarında izleyicilerinin karşısına çıkmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hilal Altınbilek’in canlandırdığı Züleyha karakterinin yaşadıkları, izleyicileri derinden etkiliyor. Züleyha’nın yaşadıklarını izleyicilere hissettiren performansı ile alkış alan Hilal Altınbilek'e en büyük övgü ise Demet Akalın'dan geldi.

'YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU'

Akalın, hayranı olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarılı performansı ile Hilal Altınbilek’i öne çıkaran mesajıyla dikkat çekti. Şarkıcı, Altınbilek’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Yılın en iyi kadın oyuncusu” notunu düştü.