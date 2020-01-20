Demet Akalın'dan Hadise'ye zeytin dalı!

Konser öncesi soruları yanıtlayan Demet Akalın, dekolte giydiği için eleştirilen Hadise’ye destek oldu. Akalın, “Ben de zamanında çok giydim. Anne olduktan sonra insan biraz daha dikkat ediyor, en azından ben dikkat ediyorum. Fiziği güzel olan giyer, kendi tercihi. Bazı kadınların popçular değil ama giyimi hiç hoşuma gitmiyor. Midem bulanıyor.”

ZEYTİN DALI UZATTI

Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda Hadise ile polemik yaşamış ve, "Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok." demişti. Akalın'ın son açıklamaları 'Hadise'ye zeytin dalı uzattı' şeklinde yorumlandı.