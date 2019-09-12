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  3. Demet Akalın polemiğin fitilini ateşledi: 'Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok'

Demet Akalın polemiğin fitilini ateşledi: 'Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok'

Demet Akalın polemiğin fitilini ateşledi: 'Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yine bir polemiğin fitilini ateşledi. Akalın, Harbiye konseri için 'Mekanın sahibi döndü' açıklamasını yapan Hadise için, "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da sahne alan Hadise, "Mekanın sahibi geri geldi" paylaşımıyla olay olmuştu. Önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülenen Akalın, Hadise'nin bu paylaşımı için yaptığı açıklamayla şaşırttı. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Akalın, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" diyerek yeni bir polemiğin fitilini yaktı. Akalın'ın şok sözleri üzerine gözler Hadise'ye çevrildi.

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