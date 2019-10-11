Demet Akalın'dan geri vites! 'Ben Hadise'ye şaka yapmıştım'

Demet Akalın, Hadise’nin Harbiye konseri sonrası yaptığı “Mekanın sahibi geri geldi” paylaşımıyla ilgili “Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor” diyerek polemik başlatmıştı. Bu sözlerin ardından, Hadise’nin yakın çevresine “İyi ama onun da kocası yok. Onlar boşanmamış mıydı?” dediği öne sürülmüştü.

'ŞAKA YAPMIŞTIM'

Akalın, röportaj sırasında bu sözler hatırlatılınca şöyle konuştu: “Ben şaka yapmıştım, o cevap olarak sadece ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese olay kapanacaktı. Demek ki şaka anlayışımız aynı değilmiş.”