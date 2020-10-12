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  • Demet Akalın'dan fidan çağrısına yanıt geldi! Geleceğe nefes oldular...
12 Ekim 2020 Pazartesi 22:07 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan fidan çağrısına yanıt geldi! Geleceğe nefes oldular...

Demet Akalın'dan fidan çağrısına yanıt geldi! Geleceğe nefes oldular...

Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un orman yangınları nedeniyle fidan çağrısına yanıt verdi.

Yangından etkilenen Hatay ve Trabzon’a fidan bağışında bulunan şarkıcı Demet Akalın, “Ama yaralı hayvanlar için ne yapabiliriz bilmiyorum’’ notunu düştü. Fidan çağrısının üzerine dizi oyuncularının fanları da ‘geleceğe nefes ol’ kampanyası kapsamında fidan bağışlarında bulundu. Oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun sevenleri, Uraz Kaygılarıoğlu’nun genç fanatikleri, Can Yaman ile Demet Özdemir’in hayranları da Hatay’a fidan bağışladı. 

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