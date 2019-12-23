Demet Akalın'dan bir polemik daha! 'Defne'nin sesi yok'

Sivridilli şarkıcı Demet Akalın, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü popçu, kendi Twitter hesabından sahne ücretini 150 bin TL’ye çıkaran Defne Samyeli’nin sesiyle ilgili yapılan bir eleştiriyi beğendi. Akalın, bir internet kullanıcısının “Başıma bir şey gelmeyecekse Defne Samyeli’nin sesi yok” şeklindeki eleştirisini like’ladı. Samyeli’nin Cem Yılmaz ile birlikteliğini “Cem Yılmaz’ı ‘lokum gibi’ yaptı!” şeklinde olumlu karşılayan Akalın’ın aylar sonra bu manidar hareketi yapması ‘Araları bozuldu mu’ şeklinde yorumlandı. Samyeli’nin şarkı söylemesini kendince onaylamayan Demet Akalın ile Defne Samyeli arasında yeni bir problemin doğmasına sebep oldu. Kimi takipçiler Akalın’ın da mankenlikten şarkıcılığa geçiş yaptığını hatırlattı.