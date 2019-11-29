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  3. Demet Akalın'dan alkışlık hareket! Down sendromlu hayranına Murat Boz jesti yaptı

Demet Akalın'dan alkışlık hareket! Down sendromlu hayranına Murat Boz jesti yaptı

Demet Akalın'dan alkışlık hareket! Down sendromlu hayranına Murat Boz jesti yaptı

Ünlü popçu Demet Akalın, alkışlık bir harekete imza attı. Otizme destek amacıyla Bursa’ya gelen Akalın, down sendromlu bir kadını hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürdü.

Bursa’da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği’nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanatçı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Bozu çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz’u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.


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