Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya: Patron cimrilik yapıyorsun!

Salgın sonrası kendini eve kapatan Demet Akalın Survivor'ı hiç kaçırmıyor. Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın son olarak ödül oyunu sonrası bir paylaşım yaptı.

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Sahaya Berkan, Ezgi, Elif’ten eksik çıkan Ünlüler, Gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.

ACUN'A SESLENDİ

Ödül oyunu sonrası Akalın bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı'ya seslendi. Akalın paylaşımında Yasin konuşurken "Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun" dedi.