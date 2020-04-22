Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9993
  • 7,577
  • 384.406
  • 98331.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Akalın'a sürpriz doğum günü! Koronavirüsü yenen Özlem Yıldız da katıldı

Demet Akalın'a sürpriz doğum günü! Koronavirüsü yenen Özlem Yıldız da katıldı

Demet Akalın'a sürpriz doğum günü! Koronavirüsü yenen Özlem Yıldız da katıldı

Karantina günlerini evde geçiren şarkıcı Demet Akalın, 48 yaşına bastı. Akalın'a sürpriz yapan Okan Kurt, yakın dostlarıyla küçük bir kutlama gerçekleştirdi.

Okan Kurt, hayat arkadaşı Demet Akalın'a doğum günü sürprizi yaptı. Başta Özlem Yıldız olmak üzere komşularının katıldığı partide duygusal anlar yaşandı.

Akalın doğum gününden bu fotoğrafları paylaşıp altına şunları yazdı; En güzel, en sürprizli, en yasaklı hiç unutulmayacak doğum günüm. Sarılıp ağlamak istediğim tek doğum günü olarak kalacak sanırım. İyi ki varsınız iyi günde kötü günde!

SOSYAL MESAFEYİ KORUDULAR

Partiye katılanlar, sosyal mesafe kuralını harfiyen uyguladı. Birbirlerinden uzakta eğlenen davetliler kameralara böyle yansıdı.


Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Uykusuzluk sorununu çözmenin 5 yolu

Vahşi hayvanlar şehirlere indi