Demet Akalın'a sürpriz doğum günü! Koronavirüsü yenen Özlem Yıldız da katıldı

Okan Kurt, hayat arkadaşı Demet Akalın'a doğum günü sürprizi yaptı. Başta Özlem Yıldız olmak üzere komşularının katıldığı partide duygusal anlar yaşandı.

Akalın doğum gününden bu fotoğrafları paylaşıp altına şunları yazdı; En güzel, en sürprizli, en yasaklı hiç unutulmayacak doğum günüm. Sarılıp ağlamak istediğim tek doğum günü olarak kalacak sanırım. İyi ki varsınız iyi günde kötü günde!

SOSYAL MESAFEYİ KORUDULAR

Partiye katılanlar, sosyal mesafe kuralını harfiyen uyguladı. Birbirlerinden uzakta eğlenen davetliler kameralara böyle yansıdı.