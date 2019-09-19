Demet Akalın yıllar öncesinden paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Magazin dünyasının ünlü isimleri yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor, isimlerinden söz ettiriyor. Özellikle ünlüler, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günlerinde gençlik hallerinden kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor. Son olarak şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile yıllar önce çekildiği bir kareyi paylaştı.

'TBT'NİN KRALI'

Acun Ilıcalı'nın muhabir olduğu dönemde Ilıcalı'nın mikrofonuna konuştuğu o anlardan bir fotorağfını paylaşan Demet Akalın, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkıcının 'Tbt'nin kralı' notunu düştüğü fotoğrafa, kısa sürede binlerce beğeni gelirken, yüzlerce de yorum geldi.

İŞTE O KARE: