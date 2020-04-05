Demet Akalın yasağı kebapla deldi

Yetkililerin ‘kendinizi evde izole edin’ uyarılarını dikkate almayan sanatçı, ünlülerin kebapçısı Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’nın sahibini eve çağırdı. Bahçesinde kebapçısına mangal yaptıran Akalın, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepkileri üzerine çekti. Her defasında korona virüse karşı alınması gereken önlemleri takipçilerine anlatan Akalın, bu hareketiyle “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti.

