Demet Akalın yasağı kebapla deldi
Okan Kurt ve kızı Hira ile kendilerini karantinaya alan Demet Akalın, yasağı deldi.
Yetkililerin ‘kendinizi evde izole edin’ uyarılarını dikkate almayan sanatçı, ünlülerin kebapçısı Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’nın sahibini eve çağırdı. Bahçesinde kebapçısına mangal yaptıran Akalın, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepkileri üzerine çekti. Her defasında korona virüse karşı alınması gereken önlemleri takipçilerine anlatan Akalın, bu hareketiyle “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti.