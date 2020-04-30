Demet Akalın ve takipçisinin 'oruç' atışması sosyal medyayı ikiye böldü!

Sosyal medya sayfasından sıklıkla özel hayatını takipçileri ile paylaşan Demet Akalın, canlı yayında su içenlerle ilgili bir tweet attı ve “Şu canlı yayın yapanlar bir su içmeseniz. Orucuz ya hani! Ramazan ya tutmasan da saygı” dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın’ı önceki hafta sosyal mesafe kuralına uymadığını, takipçilerine kötü örnek olduğunu hatırlattı.

'DUYARLIYMIŞ GİBİ YAPMA KOMİK OLUYORSUN!'

Demet Akalın’ın tweet’inin altına cevap yazan bir sosyal medya kullanıcısı binlerce sayıda beğeni topladı. O tweet şöyleydi: ”Senin oruç tutman kimseye sorumluluk yüklemez. Su da içer yemek de yer. İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alan insansın. Duyarlıymış gibi yapma komik oluyorsun.”

”KONUYU MİNİBÜSE GETİRMEN SENİN KOMİKLİĞİN”

Demet Akalın, bu tweet’e cevap verdi: “Sen iyi okumamışın! İçebilir ama ben başkasının canlı yayındayken konuk oluyorsa içilmez bu görgü kuralı değil tabi ki inanç… Konuyu minibüse getirmen senin komikliğin!”

“İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMEZKEN EVİNE KEBAPÇIYI ÇAĞIRIP REKLAM YAPTIN”

Karşılıklı atışma devam ederken aynı sosyal medya kullanıcısı bu kez Akalın’a şu cevabı verdi: ”Peki insanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırmanı ve bunun reklamını yapmanı ne yapacağız? Hani saygı!”

Karşılıklı bu atışmada sosyal medya ise ikiye ayrıldı. Kimi Demet Akalın'ı haklı bulurken, kimi de takipçisine destek çıktı.