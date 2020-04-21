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  3. Demet Akalın ve Okan Kurt'tan karantinada kutlama: En güzel ve özel doğum günümdü

Demet Akalın ve Okan Kurt'tan karantinada kutlama: En güzel ve özel doğum günümdü

Demet Akalın ve Okan Kurt'tan karantinada kutlama: En güzel ve özel doğum günümdü

Koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini evlerinde karantinaya alan Demet Akalın ve Okan Kurt, doğum günlerini evde kızları Hira ile birlikte kutladı.

Evde kızları Hira ile birlikte bir kutlama organize eden ikili, pastalarını ailece üfledi. Demet Akalın, kutlamadan kareyi "Karantina günlerinde doğum günü" notuyla yayınladı.

Okan Kurt ise paylaşımına "Allah herkese sevdikleriyle kutlamayı nasip etsin. En güzel ve özel doğum günümdü" notunu düştü.


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