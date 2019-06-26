Demet Akalın ve Okan Kurt arasında kriz! 'Bela bir spor hocası...'

Okan Kurt Instagram hesabından bıyık bıraktığını 'Her zaman özümüze dönmek iyidir bıyık candır' notu ile paylaştı. Demet Akalın 'E biz dedik yapmadın acaba kimin sözünü dinledin? Hayırdır oğlum yeni bir bela spor hocası daha mı akıl veriyor? yorumunu yaptı.

'SENİN İÇİN YAPTIM AŞKIM'

Okan Kurt da eşinin yaptığı yoruma 'Senin için yaptım canım aşkım sen diyorsan' yorumunu yazarak eşinin kalbini kazanmaya çalıştı. Ancak Demet Akalın bu mesaja da tepki gösterdi. Akalın eşinin duygusal yorumuna 'Yalanlarını!!!!!' yazarak imalı bir göndermede bulundu.



