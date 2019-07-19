Demet Akalın ve kızına magandalar saldırdı!

Sevilen şarkıcı Demet Akalın trafikteyken magandaların yumruklu saldırısına uğradı. Arabanın içinde kızınında olduğunu söyleyen Akalın yaşadığı korkunç olayı sosyal medyada duyurdu. Kendisine saldıran magandalara "Elbet bulacağm seni" dedi.

Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu söyledi. Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı: "Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! O ak sakalından utandı mı yumruklayıp arabamı kızımı korkutup kaçtın arabana! Neymiş kırmızıda geçecekmişim! 34 GSL... elbet bulacağım seni! Bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim! Şikayetçiyim! Jandarma bulur seni. Yazık! Bide arabadaki kadın bile çocuk var korkuttunuz diyorum 'hadi be' diyor.