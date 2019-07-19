Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,651
  • 6,3564
  • 260.085
  • 102365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Akalın ve kızına magandalar saldırdı!

Demet Akalın ve kızına magandalar saldırdı!

Demet Akalın ve kızına magandalar saldırdı!

Şu sıralar ailesi ile tatilde olan Demet Akalın trafik magandalarının saldırısına uğradı. Yaşadığı olayı sosyal medyada anlatan ünlü sanatçıya takipçilerinden büyük destek geldi. Akalın paylaşımlarında magandalardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sevilen şarkıcı Demet Akalın trafikteyken magandaların yumruklu saldırısına uğradı. Arabanın içinde kızınında olduğunu söyleyen Akalın yaşadığı korkunç olayı sosyal medyada duyurdu. Kendisine saldıran magandalara "Elbet bulacağm seni" dedi.

Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu söyledi. Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı: "Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! O ak sakalından utandı mı yumruklayıp arabamı kızımı korkutup kaçtın arabana! Neymiş kırmızıda geçecekmişim! 34 GSL... elbet bulacağım seni! Bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim! Şikayetçiyim! Jandarma bulur seni. Yazık! Bide arabadaki kadın bile çocuk var korkuttunuz diyorum 'hadi be' diyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
Albüm heyecanı
Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
<p>Aradaki farklar sevgiye ve merhamete engel değil :)</p>

İhtiyacımız Olan Tek Şey Sevgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van'da minibüs takla attı: 15 kişi hayatını kaybetti

YKS tercih kılavuzu yayında! İşte 2019 YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları