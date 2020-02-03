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  3. Demet Akalın ve Fatih Ürek kavgası! Eski dostlar neden düşman oldu?

Demet Akalın ve Fatih Ürek kavgası! Eski dostlar neden düşman oldu?

Demet Akalın ve Fatih Ürek kavgası! Eski dostlar neden düşman oldu"

Bir dönem sıkı dost olan Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın arası açıldı. Ürek, kendisine küsen ve hakkında konuşan eski dostu için ‘dedikoducu’ dedi. Akalın'dan sert yanıt geldi.

Eski dostlar Demet Akalın ile Fatih Ürek adeta düşman oldu. Şarkıcı Fatih Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği yakın arkadaşı Demet Akalın'a küstü. Ürek, "Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda." dedi.

AKALIN'DAN SERT YANIT

Bu sözler üzerine Demet Akalın'dan da bir açıklama geldi. Akalın, "Tilki? O senin işindir! Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim kim sana böyle bir söz verdi görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!" şeklinde konuştu.


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