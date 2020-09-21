Demet Akalın ve Esra Akkaya çocuklarının ilk gün heyecanına ortak oldu

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıfların ilk aşamada haftada 1 gün eğitim alacağı yeni eğitim-öğretim yılı için zil çaldı. Pandemi nedeniyle kızı Hira’yı okula gönderip göndermemek konusunda çekimser kalan Demet Akalın, kararını verip ilk gün okulun yolunu tuttu. 1. sınıfa başlayan kızıyla birlikte okula giden Akalın, sınıftan karesini sosyal medyadan paylaştı. Okan Kurt ve kızı Hira’yla çekilmiş karesini hesabına yükleyen sanatçı, “Allah tüm çocuklarımızı korusun” notunu düştü.

İLK GÜN HEYECANI



Oyuncu Esra Akkaya da oğlu Can Alex’in okul heyecanı için sosyal medya hesabından “Allah tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin” mesajını yazdı.