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  • Demet Akalın ve Esra Akkaya çocuklarının ilk gün heyecanına ortak oldu
21 Eylül 2020 Pazartesi 22:56 | Son Güncelleme:

Demet Akalın ve Esra Akkaya çocuklarının ilk gün heyecanına ortak oldu

Demet Akalın ve Esra Akkaya çocuklarının ilk gün heyecanına ortak oldu

Uzun aradan sonra anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı. Demet Akalın ve Esra Akkaya da çocuklarının ilk gün heyecanına ortak oldu.

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıfların ilk aşamada haftada 1 gün eğitim alacağı yeni eğitim-öğretim yılı için zil çaldı. Pandemi nedeniyle kızı Hira’yı okula gönderip göndermemek konusunda çekimser kalan Demet Akalın, kararını verip ilk gün okulun yolunu tuttu. 1. sınıfa başlayan kızıyla birlikte okula giden Akalın, sınıftan karesini sosyal medyadan paylaştı. Okan Kurt ve kızı Hira’yla çekilmiş karesini hesabına yükleyen sanatçı, “Allah tüm çocuklarımızı korusun” notunu düştü.

İLK GÜN HEYECANI

Oyuncu Esra Akkaya da oğlu Can Alex’in okul heyecanı için sosyal medya hesabından “Allah tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin” mesajını yazdı. 

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