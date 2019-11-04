Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt, 8. yıllarını böyle kutladılar

Demet Akalın ile Okan Kurt 8 yıl önce 3 Kasım'da tanışmış, ünlü çift tanışdıktan 1 yıl sonra dünyaevine girmişti. 2014 yılında kızları Hira’yı kucaklarına alan çift, geçen yıl ani bir hamleyle boşanmıştı.

EVLİLİK BİTTİ AŞK DEVAM EDİYOR

Ayrılıkları sadece 2 ay süren çift, yeniden evlenmeyi düşünmediklerini dile getirerek birlikteliklerine sevgili olarak devam etme kararı almıştı. Dün de tanışmalarının 8. yılını kutlayan Akalın ve Kurt bir parti düzenledi. Partiye başta Seda Sayan, Alişan, Hakan Altun ve Aleyna Tilki olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecenden renkli kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.