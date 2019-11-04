Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7172
  • 6,3751
  • 277.166
  • 100092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt, 8. yıllarını böyle kutladılar

Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt, 8. yıllarını böyle kutladılar

Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt, 8. yıllarını böyle kutladılar

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile birlikteliğinin 8. yılını dostlarıyla birlikte kutladı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Demet Akalın ile Okan Kurt 8 yıl önce 3 Kasım'da tanışmış, ünlü çift tanışdıktan 1 yıl sonra dünyaevine girmişti. 2014 yılında kızları Hira’yı kucaklarına alan çift, geçen yıl ani bir hamleyle boşanmıştı.

EVLİLİK BİTTİ AŞK DEVAM EDİYOR

Ayrılıkları sadece 2 ay süren çift, yeniden evlenmeyi düşünmediklerini dile getirerek birlikteliklerine sevgili olarak devam etme kararı almıştı. Dün de tanışmalarının 8. yılını kutlayan Akalın ve Kurt bir parti düzenledi. Partiye başta Seda Sayan, Alişan, Hakan Altun ve Aleyna Tilki olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecenden renkli kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
<p>Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda iddiaya göre eşi ve çocuğ

Ekrem İmamoğlu´nun Yakın Korumaları Trafikte Tartıştıkları Sürücüye Silah Çekti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Google Earth ile Yunanistan'da 'tanımlanamayan cisim' bulundu

YPG-PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu