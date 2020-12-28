Demet Akalın ve Alişan'ın programında fenomen 1 Milyon Mehmet apar topar stüdyodan çıkarıldı!

Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk olan '1 Milyon Mehmet' lakaplı ünlü fenomen Mehmet Bucak canlı yayında bir anısını anlattı. Alişan, fenomeni anısını anlattığı esnada stüdyodan apar topar çıkardı. Alişan, sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.



UFUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Alişan'ın ünlü fenomeni stüdyodan apar topar çıkarması hakkında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulunarak tepkisini dile getirdi.

Bayraktar, paylaşımında 'Ağabey, kim diye merak edenler bir milyoncu Mehmet yazmaları yeterli. Yazıklar olsun, iki isme de. Destekle şaklaban etmeye gerek var mı? Çıkarlarınız kurusun ki kendi halinde yaşayan akıl melekelerini sosyal çevresinde tutarlı şekilde kullanmayan ve ona destek olan hiç görmediğimiz kişiyle birlikte ekrana çağırıp sonra nasıl yollayacağım diye şaşırmak ne rezillik boyutudur!' ifadelerini kullandı.

1 MİLYON MEHMET KİMDİR?

1968 yılında dünyaya geldi. Kaportacılık yapan Bir Milyon Mehmet'in gerçek adı Mehmet Bucak'tır. Aslen Mersinlidir. Bir Milyon Mehmet, sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem oldu. Mersin merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde hayatını sürdüren Mehmet Bucak, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @filintaahmetmehmet kullanıcı adıyla yer almaktadır.