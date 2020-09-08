Demet Akalın ve Alişan sitem etti: Programa katılmamak için bize yalan söylüyorlar!

Star Tv ekranlarında kısa süre önce yayınlanmaya başlayan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” programı ile ilgili itiraf programın sunucularından geldi. Programın sunucuları Alişan ve Demet Akalın davet edecek konuk bulmak için çabaladıklarını ve zaman zaman zorlandıklarını itiraf etti.



"PROGRAMA KATILMAMAK İÇİN BİZE YALAN SÖYLÜYORLAR"

Virüs tehlikesinin bir türlü azalmaması nedeniyle canlı yayınlanan programlarına konuk bulamamaktan şikayet eden Alişan ve Demet Akalın arasında itiraf niteliğinde bir diyalog yaşandı.

“İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktım’ diyorlar." diyen Demet Akalın'a, Alişan, "Bunu dedikten bir hafta sonra şarkı çıkaranlar var. Ayıp.” şeklinde cevap verdi.

EVİNE BİLE KABUL ETMEDİ

Canlı yayında programlarına konuk bulmakta zorluk yaşadığını itiraf eden ikiliden Demet Akalın, büyük bir sanatçıyı katılmayacağını bildiği halde aradığını ‘bari çaya geleyim’ şeklindeki ricasına bile olumlu cevap alamadığını söyledi.