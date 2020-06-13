Kuruçeşme’de gerçekleştirilen konserde ilk olarak sahneye Alişan çıktı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, “Bu gece şarkılarımızla türkülerimizle evlerinize konuk olduk. Bir nebze bile size moral verebildiysek ne mutlu bize. İnşallah en kısa zamanda coşkulu, seyircili konserlerimize geri dönmek dileğiyle” dedi. Alişan’dan sonra sahneye çıkan Demet Akalın ise “Bu zor günlerimizde hiçbir dünya liderinin akıl edemediği bu güzel konserler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürler ediyoruz” diye konuştu.

Alişan’dan sonra sahneye çıkan Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

SAHNE ONLARIN

“İstanbul Yeditepe Konserleri”nde bu akşam Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam sahneye çıkacak. Konser, saat 21.00’de T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production’ın YouTube kanallarından yayınlanacak.

