Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Akalın ve Alişan "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında izleyiciyle buluştu
13 Haziran 2020 Cumartesi 12:36 | Son Güncelleme:

Demet Akalın ve Alişan "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında izleyiciyle buluştu

Demet Akalın ve Alişan "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan ve 1 ay devam etmesi planlanan “İstanbul Yeditepe Konserleri”nin yeni konukları Alişan ve Demet Akalın oldu.

Kuruçeşme’de gerçekleştirilen konserde ilk olarak sahneye Alişan çıktı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, “Bu gece şarkılarımızla türkülerimizle evlerinize konuk olduk. Bir nebze bile size moral verebildiysek ne mutlu bize. İnşallah en kısa zamanda coşkulu, seyircili konserlerimize geri dönmek dileğiyle” dedi. Alişan’dan sonra sahneye çıkan Demet Akalın ise “Bu zor günlerimizde hiçbir dünya liderinin akıl edemediği bu güzel konserler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürler ediyoruz” diye konuştu.

Alişan’dan sonra sahneye çıkan Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

SAHNE ONLARIN

“İstanbul Yeditepe Konserleri”nde bu akşam Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam sahneye çıkacak. Konser, saat 21.00’de T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production’ın YouTube kanallarından yayınlanacak.

Denizli'de akılalmaz olay: Düğünden eve dönen çift manzara karşısında şaşkına döndü
Kırıkkale'deki paniğe neden olan kokunun kaynağı tespit edildi
Tekirdağ'da köylüler tedirgin: Çekirgeler tarlaları istila etti
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
Okmeydanı'nda patlama! 6 kişi yaralandı

Okmeydanı'nda patlama! 6 kişi yaralandı

Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Camilerde salgın sürecindeki üçüncü cuma namazı k&#

Camilerde salgın sürecindeki üçüncü cuma namazı kılındı

Gece yatmadan bir fincan papatya çayı o sorunu çözüyor!

Gece yatmadan bir fincan papatya çayı o sorunu çözüyor!