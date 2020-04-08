Demet Akalın, Şeyma Subaşı ve Enis Arıkan'ı hedef aldı ağzını fena bozdu!

Sosyal medyadaki yastık meydan okumasına katılan ünlülere beğeni kadar tepkiler de gelmeye devam ediyor. Akıma katılarak poz veren Şeyma Subaşı ve Enis Arıkan da tepkilerden nasibini aldı. Kandil gecesi yapılan paylaşımlara en sert tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın tepkisinde ağzını da bozdu.

On binlerce kişinin paylaşım yaptığı ‘PillowChallenge’ Türkiye’de sadece Eda Taşpınar tarafından yapılırken, dün akşama doğru ise Şeyma Subaşı, Enis Arıkan ve ünlü Influencer’lar da akıma katıldı…

DEMET AKALIN AĞZINI BOZDU!

Sosyal medyada Enis ve Şeyma en çok beğeniyi alan iki isim olurken, bir hesabın paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan Demet Akalın ikiliye sert çıktı. “Ay kandil bugün oturun dua edin. Ay ay ay g.t bacak görmekten!!!’ yazan Akalın’a diğer Instagram kullanıcıları da tepki gösterdi ve “Fotoğrafta ne g.t var ne de bacak. Kandil günü hayal dünyan süper’