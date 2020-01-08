Demet Akalın orkestra çalışanlarını mı kovdu? Çalışanlardan art arda açıklamalar!

Berkay, yılbaşı gecesi Adana'daki bir mekanda sahne alacaktı. Ancak şarkıcı programını iptal etti. Mekan, Berkay yerine Demet Akalın ile anlaştı. Demet Akalın, yılbaşı sahnesi karşılığında 80 bin TL aldı.

Daha önce sahneye çıktığı özel gecelerde orkestra çalışanlarına iki katı yevmiye veren Demet Akalın, bu kez ödemeyi sınırlı tuttu. Bu durum orkestra çalışanları ile Akalın arasında krize neden oldu.

İDDİALARI DOĞRULADILAR

Demet Akalın'ın ekibinde yer alan Cem Bergamalı ile Gökalp Gökmen sosyal medya hesaplarında ünlü şarkıcı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Cem Bergamalı 'Uzun zamandır çalıştığımız Demet Akalın ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız' dedi, Gökalp Gökmen ise 'Demet Akalın ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız' açıklamasını yaptı.

2. Sayfa programının ulaştığı bir çalışan ise "Evet yılbaşında ücretlerimizde sıkıntı oldu. Ama o son patlama noktasıydı olayın. Onun dışında başka çok problemler yaşadık ve bırakma kararı aldık bütün ekip" sözleriyle gerilimi doğruladı...