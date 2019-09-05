Demet Akalın: Okan benimle ilgilenmiyor, varlığıyla yokluğu bir!

Demet Akalın bu yazın ikinci Harbiye Açıkhava konserini önceki akşam verdi. Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Akalın, konserde giydiği Versace ve Gucci marka kıyafetleriyle ilgili, “Versace markasının tasarımcısı Donatello (Versace) ile Okan (Kurt) mail aracılığıyla konuşuyor. Kadın bir kostümü için 5 tane prova istiyor. Bir sonraki büyük konserimde yine farklı bir şey giyeceğim. Ben işime saygı duyuyorum. Büyük konserlerde kendimi tekrarlamak istemiyorum. Sponsor değil, markanın Türkiye ayağı olarak sadece indirim alıyorum. Bana ‘görgüsüzsün’ diyenleri anlamıyorum. Bu markaları dünya starları da giyiyor” şeklinde konuştu.

'OKAN BENİMLE İLGİLENMİYOR'

Akalın saçındaki değişiklikle ilgili de ‘Herkes bir değişiklik yaptırdığımı sanıyor ama hiçbir şey yaptırmadım. Aslında yandı biraz sarı attırdım’ dedi. Ünlü şarkıcıya, yeniden birlikte olmaya başladığı eski eşi Okan Kurt’un saçlarına nasıl tepki verdiği soruldu. Akalın, ‘Kendisi benimle hiç ilgilenmiyor ki, varlığıyla yokluğuyla bir ‘ yanıtını verdi.