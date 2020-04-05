Demet Akalın, Merve Özbey, Cengiz Kurtoğlu, Muazzez Ersoy gibi ünlü isimlerden 40 gün 40 gece konser
Sanat dünyasının ünlü isimleri evlerinize geliyor.
Poll Production, koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan milyonlar için #EvdeKalKonserleri projesini başlatıyor. 40 gün 40 ayrı sanatçının konser performansının yer alacağı proje, her akşam 21.15’te Poll Production YouTube kanalından yayınlanacak. Konser serilerinde Demet Akalın, Hakan Altun, Merve Özbey & Fettah Can, Muazzez Ersoy & Kutsi, Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun ve Zara sahne alacak.