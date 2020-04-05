Demet Akalın, Merve Özbey, Cengiz Kurtoğlu, Muazzez Ersoy gibi ünlü isimlerden 40 gün 40 gece konser

Poll Production, koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan milyonlar için #EvdeKalKonserleri projesini başlatıyor. 40 gün 40 ayrı sanatçının konser performansının yer alacağı proje, her akşam 21.15’te Poll Production YouTube kanalından yayınlanacak. Konser serilerinde Demet Akalın, Hakan Altun, Merve Özbey & Fettah Can, Muazzez Ersoy & Kutsi, Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun ve Zara sahne alacak.