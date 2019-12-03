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  3. Demet Akalın Masterchef'e geri döndü! 'Kıvanç gitti şükürler olsun!'

Demet Akalın Masterchef'e geri döndü! 'Kıvanç gitti şükürler olsun!'

Demet Akalın Masterchef'e geri döndü! 'Kıvanç gitti şükürler olsun!'

Masterchef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz haftalarda Suna elenmişti. Bu elemeye sitem eden ve Kıvanç gitmeden programa dönmeyeceğini söyleyen Demet Akalın, rahat bir nefes aldı.

Masterchef'in favori yarışmacılarından olan Suna Aydın, geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etmişti. Yakın arkadaşı olan Suna'nın yarışmadan gitmesine sitem eden Demet Akalın ise "O Kıvanç gitmeden dönmem programa" demişti.

RAHAT BİR NEFES ALDI!

Geçen hafta Kıvanç'ın yarışmadan elenmesinin ardından Demet Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi. Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kıvanç gitti Allah'ıma şükürler olsun. Hiç olmazsa iki bir şey öğrenirim." diyerek programı yeniden izlemeye başladığını belirtti.


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