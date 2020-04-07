Demet Akalın, koronavirüse yakalanan dostu Esra Balamir'e destek çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ülkemizde de etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Birçok insan hastalıkla mücadele ederken, corona virüse yakalandığını açıklayan isimlerden biri de Esra Balamir oldu. Hastalığı önce grip sandığını ardından arkadaşında çıkınca test yaptırdığı söyleyen Balamir, kendisinde öksürük belirtisinin olmadığını, sadece ateş ve burun tıkanıklığı yaşadığını anlatmıştı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İlaçlarının kapıya geldiğini dile getiren ünlü sunucu, bir süredir evinde karantinada ve tedavisi evden devam ediyor. Bu zor günlerde yakın dostunun fiziken yanında olamayan Demet Akalın ise Balamir'e moral vermesi açısından bir paylaşım yaptı.

'GEÇECEK BU GÜNLER'

Sosyal medya hesabından arkadaşıyla olan pozlarını yayınlanan Akalın, “En çoookk özlediğim, Esra Balamir… Geçecek bugünler Allah'ın izniyle…” dedi.