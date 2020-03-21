Demet Akalın kendi sözünü tutmadı, Bebek'te 3-5 tur attı!

Demet Akalın koronavirüse karşı “Evde Kal” kampanyasına destek vermiş ve paylaştığı video ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ünlü popçu sözünü tutmadı.

BEBEK'TE TUR ATTI

Tv100'ün haberine göre; Anadolu yakasında oturan Akalın, yayınladığı videonun üzerinden henüz 4 gün bile geçmeden dün akşam üstü kızı Hira ve bakıcısını yanına alıp Avrupa yakasına geçip Bebek’te cipiyle tur attı. Beykoz’daki evini geçen günlerde dezenfekte ettiren ünlü popçu, sorulara ise yanıt vermeden hızla gaza bastı. Demet Akalın Bebek’te yürüyüş yaparken videosunu da yayınladı.