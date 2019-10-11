Demet Akalın, Ivana Sert'i hedef aldı! Ben Fero, Zeynep Bastık ve Reynmen'e seslendi

Son günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısıyla magazin dünyasına damga vuran Ivana Sert, 'İmalat Hatası' şarkısıyla “Yılın Çıkış Yapan Şarkısı” ödülünü kazandı. Bu duruma kayıtsız kalamayan Demet Akalın ise şöyle konuştu: “Ben Fero, Zeynep Bastık, Reynmen hemen köprüye...”

Demet Akalın'ın bu sözleri kısa sürede olay yaratırken, sosyal medya kullanıcıları 'Demet çok haklı' yorumlarında bulundu.