Demet Akalın gelen hesap karşısında deliye döndü: Bu böyle gitmez!

Birkaç gün önce Bodrum'da belirlenen beach fiyatlarına 'Torba halk plajı mis gibi, tertemiz' diyerek tepki gösteren Demet Akalın, bu kez İstanbul'da hesap şoku yaşadı. Akalın, önceki gün bir kafeye gitti. Ünlü şarkıcı fahiş fiyatlara isyan etti.

'BÖYLE GİTMEZ'

Sitemini sosyal medya hesabında dile getiren Akalın, "Bugün bir kafede iki tavuklu salata, bir gazoz ve bir mücver 260 Türk lirası! Böyle giderse... Gitmez" dedi.