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  3. Demet Akalın gelen hesap karşısında deliye döndü: Bu böyle gitmez!
06 Haziran 2020 Cumartesi 09:36 | Son Güncelleme:

Demet Akalın gelen hesap karşısında deliye döndü: Bu böyle gitmez!

Demet Akalın gelen hesap karşısında deliye döndü: Bu böyle gitmez!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gittiği bir kafede adeta çıldırdı. Gelen hesap üzerine Akalın, isyan etti...

Birkaç gün önce Bodrum'da belirlenen beach fiyatlarına 'Torba halk plajı mis gibi, tertemiz' diyerek tepki gösteren Demet Akalın, bu kez İstanbul'da hesap şoku yaşadı. Akalın, önceki gün bir kafeye gitti. Ünlü şarkıcı fahiş fiyatlara isyan etti.

'BÖYLE GİTMEZ'

Sitemini sosyal medya hesabında dile getiren Akalın, "Bugün bir kafede iki tavuklu salata, bir gazoz ve bir mücver 260 Türk lirası! Böyle giderse... Gitmez" dedi.

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