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03 Kasım 2020 Salı 10:20 | Son Güncelleme:

Demet Akalın estetik kurbanı oldu!

Demet Akalın estetik kurbanı oldu!

"Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programıyla şimdilerde ekranlarda boy gösteren ünlü şarkıcı Demet Akalın, estetik kurbanı oldu. Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen 'Boynuna ne oldu?' sorusuna gençlik aşısı kurbanı olduğunu belirtip, 'Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, takipçilerinin gözünden kaçmayan bir detaya açıklık getirdi. Akalın, yaptırdığı estetik müdahaleden sonra boynunun halini paylaşarak uyarılarda bulundu.

“Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!” diyen Demet Akalın, “Tanımadığınız güvenmediğiniz hekim bile olsa yaptırmayın! Israr edenlerden lütfen uzak durun!” açıklamasında bulundu.

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