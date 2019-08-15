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  3. Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi

Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi

Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı müzisyen Erden Kınay’ın Çeşme Ayayorgi’deki villasını çok beğenince hemen yanındaki evi 2 milyon 700 bin lria vererek satın aldı

Besteci- aranjör Erdem Kınay'ın İzmir'in Çeşme ilçesi Ayayorgi Koyu'nda bulunan evini gören ve çok beğenen Demet Akalın, kendisi de o bölgeden ev sahibi olmak istedi. Kınay'ın evinin yanındaki villanın satılık olduğunu öğrenen Akalın, 2 milyon 700 bin lira vererek villanın sahibi oldu.

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