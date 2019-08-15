Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi

Besteci- aranjör Erdem Kınay'ın İzmir'in Çeşme ilçesi Ayayorgi Koyu'nda bulunan evini gören ve çok beğenen Demet Akalın, kendisi de o bölgeden ev sahibi olmak istedi. Kınay'ın evinin yanındaki villanın satılık olduğunu öğrenen Akalın, 2 milyon 700 bin lira vererek villanın sahibi oldu.