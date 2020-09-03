Demet Akalın eleştirilen sözlerini savundu: Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!

Pandemi süresince ailesiyle bol bol vakit geçiren Demet Akalın, Hira'nın eğitimi için "Ama eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun" demişti.

Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı. Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

"DERT YAPMAYIN"

Twitter'den eleştirilere yanıt veren Akalın paylaşımında "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu. Onu yazın! Daha faydalı bilgi…" ifadelerini kullandı.