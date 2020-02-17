Demet Akalın dayanamadı! Kavgalı olduğu Burcu Esmersoy'a böyle destek oldu

Demet Akalın ve Burcu Esmersoy, daha önce "Instagram'da takibi bırakma" polemiği yaşamıştı. Esmersoy, takipten çıktığa Akalın'a, "Bir şey deniyoruz hesap düzeninde" deyince küplere binen Akalın, "Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni!" diyerek o da sunucuyu takipten çıkarmıştı.

DESTEK OLDU

Yaşananların ardından muhabbeti kesen ikiliden Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk oldu ve zorlu aile geçmişini gözyaşları içinde anlattı.

Esmersoy'un açıklamalarının ardından küs olduğu sunucuya destek çıkan Demet Akalın ise şunları paylaştı: "Sen çok özel bir kadınsın. Çok iyi anne olacaksın. Hem anne hem baba bile olabilirsin. Hep güçlü kal."