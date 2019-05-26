Demet Akalın çılgına döndü! Hemen kaldırttı

Şarkıcı Ceylan Koynat, Demet Akalın'ın Ateş albümünde yer alan "Yekten" isimli şarkısını seslendirdi. Ancak Ceylan Koynat, Demet Akalın'ın engeli ile karşılaştı. Akalın, genç şarkıcının şarkısını YouTube'dan kaldırttı.

TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Koynat daha önce de sosyal medya hesabında şarkıyı seslendirmiş ancak Demet Akalından bir tepki gelmemişti.

Ceylan Koynat, instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini dile getirdi. Genç şarkıcı, Demet Akalın'a "1 Saattir telefonum susmuyor Demet Akalın kaldırdım videoyu rahat ol. Ben okudum diye ne kıymetli oldu ya şarkı. Sizin alkışlayacak çok güzel olmuş diyecek yüreğiniz yok malesef! " şeklinde göndermede bulundu.