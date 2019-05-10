Demet Akalın bu sene de ilk onlarla iftar yaptı!
Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Rumelihisarı'nda bir restoranda iftar yaptı. Demet Akalın fanları birlikte iftar yapmağı geleneksel hale getirdi.
Fanlarına iftar veren Demet Akalın, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fanlarıyla beraber çok güzel bir akşam geçirdiğini söyleyen Akalın, ‘’Her şey çok güzel gidiyor. Birkaç gün sonra ailece 4 günlük bir yurt dışı tatiline çıkacağız. Cep telefonumu kuma gömeceğim’’ dedi.
Fanları, Akalın’a peluş tavşan ve son albüm kapağı ile balonlarla isminin yazılı olduğu süs eşyası hediye etti.