Demet Akalın bu sene de ilk onlarla iftar yaptı!

Fanlarına iftar veren Demet Akalın, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fanlarıyla beraber çok güzel bir akşam geçirdiğini söyleyen Akalın, ‘’Her şey çok güzel gidiyor. Birkaç gün sonra ailece 4 günlük bir yurt dışı tatiline çıkacağız. Cep telefonumu kuma gömeceğim’’ dedi.

Fanları, Akalın’a peluş tavşan ve son albüm kapağı ile balonlarla isminin yazılı olduğu süs eşyası hediye etti.



