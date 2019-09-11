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  3. Demet Akalın ateş püskürdü: 'Bulacağım seni hıyar'

Demet Akalın ateş püskürdü: 'Bulacağım seni hıyar'

Demet Akalın ateş püskürdü: 'Bulacağım seni hıyar'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir taksicinin kendisine küfür ettiğini söyleyerek sosyal medyadan ifşa etti. Akalın, "Bulacağım seni hıyar" diyerek taksiciye ateş püskürdü.

İddiaya göre bir taksici trafik tıkanınca şarkıcı Demet Akalın'a küfürler yağdırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Demet Akalın, "Bu taksici arkadaşlar. Trafik sıkışında kadınlara küfür etmemeyi öğreneceksiniz. Seni bulacağım. Savcılığa şikayet edeceğim. Trafiğin gitmemesine sebep ben miyim arkadaş! Yanımdan geçerken bir de küfür ediyorsun. Hıyar! Delikanlıysan dursaydın!" diyerek dert yandı...

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