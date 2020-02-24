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  3. Demet Akalın, Aleyna Tilki ile annesi arasındaki 'teyze' polemiğine son noktayı koydu

Demet Akalın, Aleyna Tilki ile annesi arasındaki 'teyze' polemiğine son noktayı koydu

Demet Akalın, Aleyna Tilki ile annesi arasındaki 'teyze' polemiğine son noktayı koydu

Sosyal medyada Aleyna Tilki'ye sert çıkan Demet Akalın, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Akalın, "Problem yok" diyerek Tilki'yle küs olmadıklarını duyurdu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram’da bir takipçiye sert çıkıp; “Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur” demişti. Öztel’in bu mesajını gören Akalın şaşkınlık yaşamış, “Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna’nın bundan haberi var mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Önceki gün konu hakkında soruları yanıtlayan Akalın “Sıkıntı ve sorun yok. Aleyna ile konuştum problem yok” dedi.


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