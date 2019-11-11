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  3. Demet Akalın 2. çocuk düşüncesini rafa kaldırdı: Artık yapamam

Demet Akalın 2. çocuk düşüncesini rafa kaldırdı: Artık yapamam

Demet Akalın 2. çocuk düşüncesini rafa kaldırdı: Artık yapamam

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adından bir kızı olan şarkıcı Demet Akalın, bir hayranının 2. çocuk sorusunu yanıtladı. Akalın, yeniden anne olamayacağını dile getirerek 'Yapamam artık' dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nisan 2012'de Okan Kurt ile dünyaevine girmişti. Şubat 2014'te kızları Hirayı kucağına alan çift, geçen yıl ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.  

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Ayrılsalar da ilişkilerini sürdürmeye devam eden çift, 2. çocuk sorularına hep olumlu yanıt veriyordu. Ancak Akalın, takipçisine verdiği son cevapla düşüncesinin değiştiğini gösterdi.

'YAPAMAM ARTIK'

'Yap Hira'ya bir kardeş' diyen takipçisine yaşının geçtiğini söyleyen şarkıcı, şöyle konuştu:


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